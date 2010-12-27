Полицейский из Соснового бора пересек границу за брата-близнеца

Сотрудник правоохранительных органов незаконно отдохнул в Тунисе за брата-близнеца.

Региональная служба ФСБ задержала сотрудника правоохранительных органов, который отдохнул за рубежом по паспорту брата-близнеца. В результате инцидента, 29 августа мужчина был уволен из службы ДПС, в которой он был инспектором.

Старший лейтенант Евгений Вдовенко незаконно перешел границу из-за рекомендации начальства не выезжать за рубеж. Тогда мужчина решил воспользоваться документами близкого родственника, чтобы без разбирательств с руководством отдохнуть в Тунисе.

Информация о преступлении поступила в ведомство ФСБ. Было принято решение о проведении внеплановой проверки, которая состоялась 24 августа. В ходе расследования факт пересечения границы по чужому паспорту был доказан. Следственная служба возбудила уголовное дело.

Специалисты сообщили журналистам, что если бы мужчина выехали в другое государство по собственному паспорту, то его не могли бы даже уволить с места службы. В этом случае сотруднику невозможно было бы даже сделать выговор. Коллеги нарушителя не понимают, зачем Вдовенко придумал такой сложный конспирологический план.

В тоже время, некоторые юристы не представляют, как следствие докажет факт незаконного пересечения границы спустя месяц после поездки. К тому же родственники близнецов, как и сами браться могут воспользоваться правом не свидетельствовать против своих близких. Максимальное наказание, которое может затребовать прокурор - штраф в размере 200 тысяч рублей. О лишении свободы речь вряд ли зайдет.