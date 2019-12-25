Фигуранты расследования сознались в преступлении.

Полицейские задержали троих подозреваемых в избиении экоактивиста из Тамбова. Об этом журналистам заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. По информации от сотрудницы правоохранительных органов, оперативники поймали местных жителей, которые напали на жертву после того, как тот обратился к Владимиру Путину с жалобой из-за строительства в регионе мусорного полигона. Фигуранты уголовного дела признались в совершенном. Они заключены под стражу.

В полиции напомнили, что пострадавший активист по фамилии Герасимов и другие жители Дегтянского сельсовета сняли для прямой линии с президентом России ролик, в котором просили не допустить строительства мусорного полигона. В этот же день мужчине порезали автомобильное колесо, а 1 июля напали на него около дома. Инцидент произошел в селе Березовка. Активист был госпитализирован с тремя ножевыми ранениями. Сейчас его состояние оценивается медиками как стабильное.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Контроль за ситуацией на себя взяло начальство областного главка МВД.

В Тамбовской области напали на активиста, который хотел задать вопрос Путину.

Фото: МВД России