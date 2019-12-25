В Петербурге полицейские задержали семейную пару, которая делала тайники с наркотиками

В ходе проведения личного досмотра у женщины был обнаружен и изъят сверток с метадоном массой 100, 3 грамма. По месту жительства задержанных был изъят гашиш массой 200 граммов.

Полицейские Красногвардейского района задержали семейную пару, которая делала тайники с наркотиками. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Около восьми часов вечера 9 июня в полицию поступило сообщение, что в кустах у дома 8 по Хасанской улице мужчина и женщина что-то спрятали, затем сфотографировали указанное место и скрылись. По указанному адресу полицейскими был обнаружен и изъят сверток, обмотанный изолентой черного цвета. По данным экспертизы, в свёртке был метадон общей массой 0,46 грамма.

Фото: пресс-служба МВД

По подозрению в совершении указанного преступления 13 июня была задержана семейная пара: 43-летний мужчина и 31-летняя женщина. В ходе проведения личного досмотра у женщины был обнаружен и изъят сверток с метадоном массой 100, 3 грамма. По месту жительства задержанных был изъят гашиш массой 200 граммов.

Подозреваемые задержаны, возбуждено уголовное дело.

Ранее правоохранители задержали петербурженку, которая продавала мефедрон в Интернет-магазине.

Фото: Piter.tv