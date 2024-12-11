Полицейские задержали подозреваемых в уличном разбое на северо-востоке Москвы. Об этом сообщили на сайте "МВД МЕДИА".
По данным следствия, инцидент произошел на улице Лескова. Злоумышленники подбежали к припаркованному автомобилю, разбили окно двери, напали на находившегося за рулем мужчину и нанесли ему несколько ударов. У потерпевшего также отобрали сумку с денежными средствами. Сумма материального ущерба составила около 95 тысяч рублей.
В течение суток оперативники установили и задержали подозреваемых. Ими оказались два ранее судимых приезжих граждан. Возбуждено уголовное дело.
Ранее мы сообщали, что в Нижнем Новгороде задержали гастролеров, промышлявших кражами автомобильных зеркал.
Видео: Telegram / МВД МЕДИА
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все