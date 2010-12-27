Полицейские задержали эвакуаторщика, который по поддельным документам увез машины с Космонавтов

Общий ущерб, причиненный автовладельцам составил 245 тысяч рублей.

Полицейские задержали эвакуаторщика, совершившего хищение двух автомобилей в Московском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудники полиции 26 ноября задержали мужчину 1982 года рождения, который подделал документы под городскую программу по вывозу с улиц бесхозного автотранспорта и с помощью эвакуатора похитил с проспекта Космонавтов два автомобиля "Опель Астра" и "Део Нексия". Владельцы ТС написали заявления о хищении.

Общий ущерб, причиненный автовладельцам составил 245 тысяч рублей. По обоим фактам возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ (кража).

Петербурженка проведет в колонии почти 3 года за угон 10 иномарок.

Фото: Piter.TV