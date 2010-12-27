Петербурженка проведет в колонии почти 3 года за угон 10 иномарок

Женщина работала в составе организованной группы людей.

Невский районный суд вынес приговор в отношении Кристины Кругловой, которую подозревали в краже 10 автомобилей. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.

Суд установил, что женщина была вовлечена в состав организованной группы, состоящей из восьми человек. С апреля по июнь 2017 года злоумышленники совершили 10 автомобильных краж. Угонщики отдавали предпочтение Ford Focus и Hyundai Solaris. Иномарки разбирали по частям и деталям. Сумма ущерба составила около 3 млн рублей.

Роль Кристины в ОПГ заключалась в перегоне угнанных автомобилей в отстойники. Для украденных авто специально были арендованы гаражи.

Женщину задержали в июне 2017 года. Почти два года она провела под стражей и домашним арестом. Этот срок заключения был учтен на суде.

Петербурженку признали виновной и отправили в колонию на 2 года 8 месяцев. Иски в размере 1,3 млн рублей были удовлетворены в полном объеме.

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Фото: Piter.TV