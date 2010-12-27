Суд наказал уценившего автомобиль за 2 млн гендиректора "ОРС"

Мошенник получил условный срок.

В Петербурге осудили генерального директора компании "ОРС", который "прибрал" себе служебный "Тойоту Ленд Крузер Прадо". Глава "дочерней" фирмы РЖД до сильно уценил внедорожник и выкупил его. Действия сотрудника расценили как мошенничество. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов по региону.

Отметим, что изначально автомобиль стоил два миллиона рублей. Он приобретался Виктором Кабановым - подозреваемым для служебных нужд. незадолго до увольнения машину "списали" после оценочной компании. Чиновник выложил снимки побитого транспорта, объяснив, что именно эта развалюха является корпоративным приобретением. Эксперты определили, что после аварии стоимость машины упала до 139 тысяч рублей. Проверять заключение в компании не стали и в ноябре 2015 года Кабанов купил автомобиль за бесценок. Иномарка досталась ему за 150 тысяч.

Позже выяснилось, что автомобиль никогда не попадал в ДТП. Вопросы следствия вызвали заключения, выданные фирмой "Центр-Оценка", располагающегося в городе Ржев Тверской области. В 2018 году автомобиль арестовали как улику в рамках уголовного дела.

Известно, что сейчас 67-летний преступник находится на пенсии. Фигуранту расследования Виктору Кабанову назначили наказание в виде двух лет условно. Постановление вынес Смольнинский районный суд города.

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Фото: Piter.tv

