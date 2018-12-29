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По недосмотру родителей трехлетняя петербурженка опрокинула на себя чайник с кипятком
Сегодня, 9:42
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nastya960

По недосмотру родителей трехлетняя петербурженка опрокинула на себя чайник с кипятком

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Девочка находится в тяжелом состоянии.

В полицию из больницы накануне пришла телефонограмма, в которой говорилось о том, что к ним утром 16 января поступила трехлетняя девочка в тяжелом состоянии  с термическими ожогами различных частей тела. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Девочка доставили утром 16 января из квартиры дома 1 по Финляндскому проспекту. По предварительной информации, она  по недосмотру родителей опрокинула на себя чайник с кипятком.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Ранее на Piter.TV: Вода из лопнувшей трубы обожгла пожилой петербурженке стопы.
Фото: Piter.TV


 

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Теги: ожог кипятком, термический ожог, финляднский проспект
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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