По недосмотру родителей трехлетняя петербурженка опрокинула на себя чайник с кипятком

Девочка находится в тяжелом состоянии.

В полицию из больницы накануне пришла телефонограмма, в которой говорилось о том, что к ним утром 16 января поступила трехлетняя девочка в тяжелом состоянии с термическими ожогами различных частей тела. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Девочка доставили утром 16 января из квартиры дома 1 по Финляндскому проспекту. По предварительной информации, она по недосмотру родителей опрокинула на себя чайник с кипятком.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

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Фото: Piter.TV



