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Полицейские установили личность петербуржца, которого нашли мертвым на крыше Екатерининской церкви
Сегодня, 13:45
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Полицейские установили личность петербуржца, которого нашли мертвым на крыше Екатерининской церкви

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На данный момент устанавливается причина смерти горожанина.

Правоохранители установили личность мужчины, тело которого нашел охранник на крыше храма Святой Великомученицы Екатерины. Оно принадлежит 28-летнему парикмахеру, проживавшему в Калининском районе. Об этом сообщили на портале "Невские Новости".

Напомним, труп горожанина обнаружил работник церкви на Кадетской линии. Он обратился к сотрудникам полиции.

На данный момент устанавливается причина смерти. Подробности уточняются.

Отметим, что здание  религиозного учреждения находится на реставрации. Об этом заявлено в группе "Церковь Святой Екатерины, Большой проспект ВО 1" в соцсети "ВКонтакте", что в нем проводят "работы по восстановлению исторической конструктивной схемы и объемно-планировочной структуры".

Ранее на Piter.tv: пьяный "садовник" с секатором решил украсть из магазина на улице Стойкости кусок мяса.

Фото:  ВКонтакте / RETRO Васильевский остров / Дарья Румянцева

 

Теги: васильевский остров, екатерининская церковь, мвд, нашли труп, полиция
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Криминальные происшествия,

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