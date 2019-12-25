Полицейские установили личность петербуржца, которого нашли мертвым на крыше Екатерининской церкви

На данный момент устанавливается причина смерти горожанина.

Правоохранители установили личность мужчины, тело которого нашел охранник на крыше храма Святой Великомученицы Екатерины. Оно принадлежит 28-летнему парикмахеру, проживавшему в Калининском районе. Об этом сообщили на портале "Невские Новости".

Напомним, труп горожанина обнаружил работник церкви на Кадетской линии. Он обратился к сотрудникам полиции.

На данный момент устанавливается причина смерти. Подробности уточняются.

Отметим, что здание религиозного учреждения находится на реставрации. Об этом заявлено в группе "Церковь Святой Екатерины, Большой проспект ВО 1" в соцсети "ВКонтакте", что в нем проводят "работы по восстановлению исторической конструктивной схемы и объемно-планировочной структуры".

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Фото: ВКонтакте / RETRO Васильевский остров / Дарья Румянцева