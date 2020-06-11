В Москве полиция затащила мужчину в комнату благодаря смекалке.

Полицейские предложили россиянину водку и спасли ему жизнь. Об этом сообщили столичные правоохранительные органы. Они отметили, что к ним обратился житель дома по Старобитцевской улице. Хозяин квартиры заявил представителям закона, что его друг закрылся в комнате и забрался на карниз. Оперативникам удалось выломать дверь. В ходе переговоров они предложили мужчине выпить. Они налили в стакан воды и сказали ему, что это алкоголь. Когда "герой" потянулся за напитком, его затащили обратно в комнату.

После инцидента мужчину передали на руки медикам. Сам потерпевший сообщил, что пришел к своему знакомому для того, чтобы постирать свои вещи. После этого в его голове было "все как в тумане". Он добавил, что раньше с ним подобных случаев не происходило.

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Видео: 77.мвд.рф