Полицейские остановили каршеринг на Прибрежной улице

Сотрудники досматривают водителя и авто.

Вечером в понедельник, 20 июля, петербуржцы стали свидетелями того, как один из автомобилей каршеринга "Яндекс.Драйв" остановили сотрудники полиции на пересечении Караваевской и Прибрежной улиц.

По каким причинам полицейские решили досмотреть водителя, неясно. В комментариях петербуржцы предложили не использовать аренду машин, потому как в них может лежать все, что угодно. Неравнодушные горожане предполагали различные причины остановки, но что именно произошло – неизвестно.

Ранее мы писали, что на пересечении Гражданского и Просвещения произошло ДТП.

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте