Полицейские нашли тело работника плавучего крана на берегу Финского залива

Эксперты заметили множество ран, череп мужчины был раздроблен.

Сотрудники полиции обнаружили на берегу Финского залива тело петербуржца. По информации Piter.tv, горожанина разыскивали в течение месяца.

Известно, что мужчина работал на плавучем кране механиком. В апреле он пропал. Около парусной школы правоохранители нашли его останки. На теле эксперты заметили множество ран, череп был раздроблен.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: в Зимней канавке 29 мая с телефоном в руках искупался петербуржец.

Фото: Piter.tv