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Полицейские нашли тело работника плавучего крана на берегу Финского залива
Сегодня, 15:29
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Полицейские нашли тело работника плавучего крана на берегу Финского залива

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Эксперты заметили множество ран, череп мужчины был раздроблен.

Сотрудники полиции обнаружили на берегу Финского залива тело петербуржца. По информации Piter.tv, горожанина разыскивали в течение месяца.

Известно, что мужчина работал на плавучем кране механиком. В апреле он пропал. Около парусной школы правоохранители нашли его останки. На теле эксперты заметили множество ран, череп был раздроблен.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подробности уточняются. 

Ранее на Piter.tv: в Зимней канавке 29 мая с телефоном в руках искупался петербуржец.

Фото: Piter.tv

Теги: нашли тело, плавучий кран, полиция, финский залив
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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