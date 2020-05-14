Полицейские нашли тело работника плавучего крана на берегу Финского залива

Сотрудники полиции обнаружили на берегу Финского залива тело петербуржца. По информации Piter.tv, горожанина разыскивали в течение месяца.
Известно, что мужчина работал на плавучем кране механиком. В апреле он пропал. Около парусной школы правоохранители нашли его останки. На теле эксперты заметили множество ран, череп был раздроблен.
На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подробности уточняются.
Ранее на Piter.tv: в Зимней канавке 29 мая с телефоном в руках искупался петербуржец.
Фото: Piter.tv
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