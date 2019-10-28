Полицейские и следователи выясняют обстоятельства столкновения автомобиля с самолетом в Пулково

На борту были три члена экипажа и пассажир, никто не пострадал.

В Санкт-Петербурге сотрудники транспортной полиции и следователи выясняют обстоятельства столкновения служебного автомобиля аэропорта Пулково с воздушным судном. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

В дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту Пулково 27 ноября в 21:09 поступило сообщение о столкновении автомобиля с самолетом чартерного авиарейса. Транспортная полиция установила, что ввиду плохих метеоусловий водитель автомашины не заметил препятствие, внезапно возникшее по ходу движения. На борту были три члена экипажа и пассажир, никто не пострадал. Самолет получил повреждение в виде вмятины на предкрылках правого полукрыла.

Ленинградским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета России проводится доследственная проверка по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в Пулково задержали гражданина США по американскому ордеру.

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