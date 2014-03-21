Поле стадиона "Зенита" выкатили за пределы чаши

Следующий официальный матч зенитовцы сыграют 23 сентября.

После матча 6-го тура РФПЛ между питерским "Зенитом" и московским "Спартаком" поле стадиона "Санкт-Петербург" выкатили за пределы чаши. Один из фанатов выложил в социальной сети ролик с места событий.

Вчерашняя встреча лидеров турнирной таблиц завершилась нулевой ничьей. Петербургская команда сохранила лидерство в турнирной таблице и опережает соперников из Москвы на два очка.

Следующий матч в рамках Премьер-Лиги "Зенит" сыграет 23 сентября против "Локомотива". Так же 9 сентября клуб с Невы сыграет товарищеский матч с казахстанским "Кайратом".

Видео: twitter.com/AJ_Mikhaylov