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Поле стадиона "Зенита" выкатили за пределы чаши

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Следующий официальный матч зенитовцы сыграют 23 сентября.

После матча 6-го тура РФПЛ между питерским "Зенитом" и московским "Спартаком" поле стадиона "Санкт-Петербург" выкатили за пределы чаши. Один из фанатов выложил в социальной сети ролик с места событий.

Вчерашняя встреча лидеров турнирной таблиц завершилась нулевой ничьей. Петербургская команда сохранила лидерство в турнирной таблице и опережает соперников из Москвы на два очка.  

Следующий матч в рамках Премьер-Лиги "Зенит" сыграет 23 сентября против "Локомотива". Так же 9 сентября клуб с Невы сыграет товарищеский матч с казахстанским "Кайратом".

Видео: twitter.com/AJ_Mikhaylov

Теги: поле выкатили за пределы чаши , стадион зенит
Категории: Лента новостей Новости СПб Зенит Спорт

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