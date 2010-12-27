Поле стадиона "Зенит" выкатят с арены 18 и 29 апреля

В Петербурге вкатят футбольное поле для тестирования.

А Петербурге 18 и 29 апреля намерены выкатить поле стадиона "Зенит". Ранее планировали сделать это в декабре. В указанные даты поле подключат к инженерным системам, протестируют и закатят обратно. В мае газон выкатят уже на месяц перед чемпионатом мира по футболу. Об этом сообщает аппарат вице-губернатора Игоря Албина.

Отметим, что для освобождения места у стадиона под выкатное поле специально демонтировали и переносили медиагородок, который построили к Кубку конфедераций. За 2017 год для ЧМ-2018 выделили 1,05 млрд рублей. Также комитет финансов заявлял, что на демонтаж медиагородка выделят примерно 250 млн рублей.