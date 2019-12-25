Показ фильма "Чайка" по А.П. Чехову

На киностудии "Лендок" покажут фильм "Чайка" 1970-го года. Режиссером и сценаристом выступил Юлий Карасик. Картина вышла в 1970-м году.
Фильм является экранизацией одноноименного произведения Антона Чехова. Роли исполняют Владимир Четвериков, Алла Демидова, Юрий Яковлев, Армен Джигарханян и другие. Режиссер также известен по фильмам "Дикая собака Динго", "Шестое июля" и "Стакану воды".
Вход свободный.
Продолжительность: 1 час 34 мин.
Место: набережная Крюкова канала, 12
Фото: Michael Maximov / Кинопоиск
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