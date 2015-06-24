Москвичам пообещали потепление в ноябре

Жителей столицы РФ ждёт облачность без ночных заморозков, а на выходных придут ливневые дожди.

В российской столице уже отметили аномально тёплое начало ноября: в первый день месяца воздух прогрелся до +15 градусов. Как пообещал синоптик Александр Шувалов телеканалу "360" пообещал, холода в Москве не стоит ожидать весь месяц, хотя рекордных температур уже не будет.

Так, до конца недели в регион придёт западный циклон. Москвичей ждёт облачность без ночных заморозков, а на выходных придут ливневые дожди. С понедельника ночная температура составит +3…-5, а днём опустится до 0…-2.

Температура постепенно уйдет от экстремальных значений. Большую часть недели столбики термометров в Москве продержатся на отметке +6 градусов, что на два-три градуса выше нормы. Александр Шувалов, синоптик

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге 7 ноября температурный фон будет выше климатической нормы.

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