Москвичам пообещали потепление в ноябре

В российской столице уже отметили аномально тёплое начало ноября: в первый день месяца воздух прогрелся до +15 градусов. Как пообещал синоптик Александр Шувалов телеканалу "360" пообещал, холода в Москве не стоит ожидать весь месяц, хотя рекордных температур уже не будет.
Так, до конца недели в регион придёт западный циклон. Москвичей ждёт облачность без ночных заморозков, а на выходных придут ливневые дожди. С понедельника ночная температура составит +3…-5, а днём опустится до 0…-2.
Температура постепенно уйдет от экстремальных значений. Большую часть недели столбики термометров в Москве продержатся на отметке +6 градусов, что на два-три градуса выше нормы.
Александр Шувалов, синоптик
Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге 7 ноября температурный фон будет выше климатической нормы.
Фото: Pxhere
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