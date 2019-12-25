В четверг температура в Петербурге упадёт ниже нормы

Столбики термометров покажут +19…+21 градус, по Ленобласти +17…+22 градуса.

В четверг, 20 июля, над Северной столицей нависнет западная периферия циклона с центром над Архангельской областью. Температура опустится ниже климатической нормы. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" МИхаил Леус в своём Telegram-канале.

В регионе ожидаются облачность с прояснениями и кратковременные дожди. На востоке возможны грозы. Столбики термометров покажут +19…+21 градус, по Ленобласти +17…+22 градуса.

Порывситый западный ветер разгонится до 4–9 м/с. Атмосферное давление будет мало меняться и составит 750 мм рт. ст., что ниже нормы.

Фото: Piter.TV