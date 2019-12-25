Дожди и мокрый снег пройдут в Петербурге 19 октября

Погоду определит периферия циклона с центром в Европейской России.

В четверг, 19 октября, погоду в Петербурге определит периферия циклона с центром в Европейской России. Небо снова будет покрыто плотными облаками, а ветер принесёт в город холодные и влажные воздушные массы и дожди с мокрым снегом. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своём Telegram-канале.

Днём столбики термометров покажут +3…+5°, по Ленобласти +1…+6°.

Порывы северо-восточного ветра составят 3–8 м/с. Атмосферное давление будет повышаться и составит 762 мм рт. ст., что незначительно выше нормы.

Фото: Piter.TV