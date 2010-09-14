Ливень затопил улицы в Москве и Подмосковье

С 11:00 были спрогнозированы сильный дождь, ливень и гроза, местами со шквальным ветром.

В среду, 26 июля, на Москву и Подмосковье обрушился сильнейший ливень. Видео с затопленными улицами в российской столице и Одинцове поделился телеканал "360".

О непогоде горожан заранее предупредили в региональном МЧС. Так, с 11:00 были спрогнозированы сильный дождь, ливень и гроза, местами со шквальным ветром.

Водителей попросили снизить скорость движения и увеличить дистанцию до едущих впереди машин, а также избегать внезапных маневров и парковаться вдали от деревьев. Пешеходам рекомендовано обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не прятаться под деревьями во время грозы и не оставлять детей без присмотра.

Видео: телеканал "360"