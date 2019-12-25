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Погибшие от COVID-19 в Петербурге от 13 июня страдали кардиосклерозом и диабетом
Сегодня, 17:09
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fvbykov

Погибшие от COVID-19 в Петербурге от 13 июня страдали кардиосклерозом и диабетом

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Подробнее о том, кем были погибшие пациенты, заявили представители Комздрава.

Стало известно, кем были восемь человек, о смерти от коронавируса которых стало известно 13 июня. Как сообщили представители комитета по здравоохранению Петербурга, все больные скончались в начале июня 2020 года.

Среди них – трое мужчин в возрасте от 72 до 83 лет и пять женщин в возрасте от 65 до 89 лет. Скончавшиеся страдали хроническими болезнями, среди которых указывается кардиосклероз и сахарный диабет.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге подтвердили 8 смертей от коронавируса. За последние сутки в городе обследовали на коронавирус 21042 человек. Под медицинским наблюдением находится 3958 из них: 146 в обсерваторе, 839 на самоизоляции, 2973 относятся к контактным лицам.

Фото: Piter.tv

Теги: коронавирус, петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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