Погибшего в "Невской мануфактуре" пожарного наградят посмертно

Командира отделения 64-й ПСЧ Невского района похоронят на Серафимовском мемориальном кладбище.

В четверг, 15 апреля, на Серафимовском мемориальном кладбище в час дня пройдут похороны командира отделения 64-й ПСЧ Невского района Ильи Белецкого, погибшего при тушении пожара на "Невской мануфактуре". Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

На церемонии будут присутствовать не только его родственники, но и многочисленные знакомые и сослуживцы. Отмечается, что на Серафимовском кладбище находятся захоронения пожарных, которые погибли при тушении огня и спасении людей в гостинице "Ленинград" 30 лет назад.

Он всегда хотел спасать людей. Всегда первым шёл на пожар. Его заваливало во время спасения людей, но тогда его спасли, а теперь нет. Яся Белецкая, сестра

Правительство Петербурга наградит погибших и пострадавших при пожаре "Невской мануфактуры" пожарных. Сообщила в пресс-служба ГУ МЧС после встречи с губернатором Александром Бегловым. Напомним, возбуждены два уголовных дела. Пожар удалось локализовать после около одиннадцати часов вечера, ранг был снижен до минимального в половину седьмого вечера сегодня.

По последним данным, пострадали четверо, их госпитализировали с серьезными ожогами тела.

Пожар на "Невской мануфактуре": что известно на второй день

Фото: Piter.TV