Поезда не будут курсировать 3 мая.

Во вторник, 7 мая, стало известно о том, что Поезда "Аллегро" прекратят движение из-за ремонта железных дорог Финляндии. Об этом сообщила пресс-служба корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги.

Так, поезда не будут курсировать между Хельсинки и Северной столицей 3 мая. В ведомстве отметили, что отменятся следующие номера скоростных поездов: №781, 783, 785, 787, 782, 784, 786, 788.

Руководство РЖД попросило пассажиров отнестись с пониманием к ситуации и внимательно планировать свои маршруты поездок.

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