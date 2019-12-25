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Подсветку Дворцового моста переведут в динамический режим в честь «Ночи музеев»
Сегодня, 15:05
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mapero

Подсветку Дворцового моста переведут в динамический режим в честь «Ночи музеев»

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Главный мост Северной столицы будет переливаться всеми цветами радуги с 22:15 до 3:15 ночи.

Сегодня, 22 мая, подсветку Дворцового моста Санкт-Петербурга переведут в динамический режим. Изменение связано с проведением "Ночи музеев". Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГБУ "Ленсвет".

Огоньки моста будут переливаться всеми цветами радуги с 22:15 до 3:15 ночи. Вечером 23 мая иллюминация примет обычный вид. 

Напомним, что в этом году традиционная акция "Ночь музеев" пройдёт в офлайн-режиме. Акция включает в себя более 80 музеев, галерей, библиотек, выставочных и концертных залов. В этом году в акции примут участие Русский музей, ГМЗ "Царское село", ГМЗ "Петергоф", Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме, Музей политической истории России, Артиллерийский музей и многие другие. К тому же, впервые станут участниками акции Музей мостов, Музей-квартира И.И. Бродского и не только. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что в  Летний сад вернулись лебеди. Посетители смогут увидеть их в "Ночь музеев" и после нее. 

Фото: пресс-служба СПб ГБУ "Ленсвет".

Теги: дворцовый мост, культура, ночь музеев 2021, петербург
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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