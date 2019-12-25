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Подсчитано число компаний-"зомби" в российской промышленности
Сегодня, 11:57
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Подсчитано число компаний-"зомби" в российской промышленности

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Речь идет об убыточных и неэффективных предприятиях.

В Центре конъюнктурных исследований Высшей школы экономики подсчитали число компаний-"зомби" в российской промышленности. Их доля составляет около 10-5%. Об этом пишут "Ведомости".

Так, под компаниями-"зомби" подразумеваются убыточные, неэффективные предприятия, которые находятся на грани банкротства. Кроме того, выпускают они на рынке неконкурентную продукцию. Оказалось, доля таких предприятий на российском рынке составляет 10-15%. В обрабатывающей промышленности этот показатель равняется 15%, в строительстве и торговле составляет 17-18%.

Ранее мы писали, что цена на нефть Brent упала ниже 67 долларов за баррель. 

Фото: pixabay

Теги: компании зомби, российская промышленность
Категории: Новости России, Лента новостей,

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