Подрядные организации вышли на ремонт участков Ленобластных трасс

Работы ведутся в Бокситогорском, Приозерском и Ломоносовском районах.

Подрядные организации вышли на ремонт участков областных трасс в Бокситогорском, Приозерском и Ломоносовском районах.

Работы ведутся по заказу ГКУ "Ленавтодор" на трассах "Большой Двор — Самойлово" в Бокситогорском районе, "Ушково — Гравийное" в Приозерском районе и "Петродворец — Кейкино" (Гостилицкое шоссе) в Ломоносовском районе.

На дорогах в Бокситогорском и Ломоносовском районах государственными контрактами предусмотрена расчистка полосы отвода, снятие изношенного слоя асфальта и укладка двух слоев нового асфальта. Также будет нанесена износостойкая разметка и установлены новые знаки.

Грунтовый участок дороги "Ушково — Гравийное" обновят с использованием современных технологий, снижающих образование пыли после проезда машин в весеннее и летнее время.

По указанию "Ленавтодора", все работы будут по максимум проводиться без ограничения движения транспорта, а укладка асфальта пройдет в ночное время суток.

источник: пресс-служба ЛО