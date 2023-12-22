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Подростку-самокатчку в Петербурге деформировало грудь после ДТП
Сегодня, 10:25
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Подростку-самокатчку в Петербурге деформировало грудь после ДТП

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У 13-летнего школьника на груди остался след в форме воронки.

Подросток, ехавший на самокате, получил деформацию груди после аварии в Петербурге, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на свой источник.

По словам собеседника телеканала, 13-летнего школьника доставили в медицинское учреждение. У него на груди остался след в форме воронки. Кроме того, у подростка было обнаружено множество ссадин и ушибов: его поместили в отделение нейрохирургии.

О судьбе водителя автомобиля на момент ДТП  ничего не известно. Сотрудники правоохранительных органов начали расследование обстоятельств происшествия.

Ранее мы сообщили о том, что автобус сбил молодую девушку на Благодатной.

Фото: Piter.TV

Теги: дтп, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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