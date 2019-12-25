Подросток в Красном Селе помог пенсионерке донести пакет и украл кошелек

В кошельке находились 10 тысяч рублей.

Пожилую жительницу Красного Села обворовали возле ее дома. Подросток помог ей донести тяжелые сумки до квартиры, а после женщина не нашла в пакете своего кошелька с деньгами. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Возле подъезда дома 74-летняя пенсионерка встретила неизвестных подростков, один из которых помог ей поднять до квартиры пакет с покупками. После того, как "помощник" ушел, в пакете не оказалось кошелька с 10 тысячами рублей.

На вид подростку около 14 лет, темные волосы, ростом 150 сантиметров. Возбуждено уголовное дело.

Недавно пьяный петербуржец с ножницами украл у пожилой матери 3 тысячи рублей.

Фото: Piter.tv