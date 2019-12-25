В Петербурге подростки попали в реанимацию с отравлением неизвестным веществом

По данному факту проводится проверка.

Двух подростков с признаками отравления забрали в больницу из парадной на юге Петербурга.

По информации АН "Оперативное прикрытие", 16-летнего парня и 17-летнюю девушку нашли без сознания на 17 этаже дома по Пулковскому шоссе.

Пострадавших госпитализировали в больницу с острым пероральным отравлением неизвестным веществом депримирующего действия. Оба находятся в реанимации. Состояние девушки осложнено гипоксической комой.

По данному факту проводится проверка.

Фото: Piter.tv