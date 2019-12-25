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В Петербурге подростки попали в реанимацию с отравлением неизвестным веществом
Сегодня, 11:36
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге подростки попали в реанимацию с отравлением неизвестным веществом

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По данному факту проводится проверка.

Двух подростков с признаками отравления забрали в больницу из парадной на юге Петербурга.

По информации АН "Оперативное прикрытие", 16-летнего парня и 17-летнюю девушку нашли без сознания на 17 этаже дома по Пулковскому шоссе.

Пострадавших госпитализировали в больницу с острым пероральным отравлением неизвестным веществом депримирующего действия. Оба находятся в реанимации. Состояние девушки осложнено гипоксической комой.

По данному факту проводится проверка.

Фото: Piter.tv

Теги: отравление, подростки, реанимация
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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