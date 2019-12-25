Подростки избили нетрезвого мужчину на Наставников

Вечером среды, 7 сентября, по номеру 112 поступило сообщение от 32-летнего мужчины о том, что во дворе у дома №45 по проспекту Наставников неизвестные стреляли в него из неустановленного пистолета, залили лицо перцовым баллончиком и украли мобильный телефон. Об этом стало известно Piter.TV.
Оперативники обнаружили пострадавшего по указанному им адресу в
состоянии алкогольного опьянения. Мужчина объяснил, что у него произошёл обоюдный конфликт с неизвестными подростками. Все закончилось избиением. При этом, мобильный телефон оказался на месте.
Участника драки госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, огнестрельным ранением правой щеки в удовлетворительном состоянии.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее мы сообщили о том, что неизвестный ударил мужчину ножом на Московском проспекте.
Фото: Piter.TV
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