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Неизвестный ударил мужчину ножом на Московском проспекте
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Неизвестный ударил мужчину ножом на Московском проспекте

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Полиция ведёт поиски подозреваемого.

В среду, 7 сентября, в экстренные службы поступила информация о нанесении ножевого ранения мужчине у дома №4 по Московскому проспекту. Об этом стало известно Piter.TV

Пострадавшим оказался 29-летний гражданин. Его госпитализировали с колото-резаным проникающим ранением брюшной полости в состоянии средней степени тяжести. По словам мужчины, примерно в 15:00 на него напал неизвестный.

Правоохранители разыскивают подозреваемого – 29-летнего гражданина республики Таджикистан.

Ранее мы сообщили о том, что в Шушарах мать во сне придавила двухмесячную дочь.

Фото: Piter.TV

Теги: криминал, московский район, нападение, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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