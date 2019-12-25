Неизвестный ударил мужчину ножом на Московском проспекте

Полиция ведёт поиски подозреваемого.

В среду, 7 сентября, в экстренные службы поступила информация о нанесении ножевого ранения мужчине у дома №4 по Московскому проспекту. Об этом стало известно Piter.TV

Пострадавшим оказался 29-летний гражданин. Его госпитализировали с колото-резаным проникающим ранением брюшной полости в состоянии средней степени тяжести. По словам мужчины, примерно в 15:00 на него напал неизвестный.

Правоохранители разыскивают подозреваемого – 29-летнего гражданина республики Таджикистан.

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Фото: Piter.TV