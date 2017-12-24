Подростка, вылезающего из окна многоэтажки, сняли на видео

Жители соседних домов шокированы увиденным.

В объектив камеры очевидца попал школьник, пытающийся вылезти из окна квартиры многоэтажного дома. Шокирующие кадры были опубликованы в социальной сети "ВКонтакте".

На записи видно, как ребенок отрыл форточку и, высунув ноги, завис на подоконнике. Соседи отмечают, что подобное зрелище случается не первый раз. Пользователи соцсетей бурно отреагировали на случившееся и посоветовали свидетелю столь странного действия со стороны подростка обратиться в органы опеки.

Подробности инцидента уточняются. Стоит отметить, что квартира расположена на пятом этаже.

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