Задача на СВО выполнена ивановскими десантниками.

Российские боевые подразделения штурмом овладело опорным пунктом Вооруженных сил Украины, рас положенном на территории населенного пункта Часов Яр в Донецкой народной республике. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны через социальные сети. В профильном ведомстве уточнили, что задачи выполняются ивановскими десантниками в рамках проведения специальной военной операции. Во время разведывательных действий и доразведки позиций противника с воздушного пространства военнослужащие вскрыли систему обороны, основные опорные пункты и огневые средства противника.

Подразделения гвардейского парашютно-десантного полка при поддержке бронегруппы на БМД-2 и БМД-4М, огня артиллерии продолжили улучшение положения по переднему краю и штурмом овладели крупным опорным пунктом ВСУ. пресс-служба Минобороны РФ

За счет контрбатарейной борьбы удалось подавить огневые позиции артиллерии ВСУ и ликвидировать вскрытые пункты управления с укрытиями для личного состава армии киевского режима. Затем десант с нескольких направлений под прикрытием бронированных групп на БМД-2 и БМД-4М пошли на штурм территории. Удалось доставить бойцов переднему краю сражений и прикрыть высадку живой силы из 30-миллиметровых автоматических и 100-миллиметровых пушек боевых машин. Противник бежал, бросив на поле боя раненых и убитых.

Морпехи уничтожили опорные пункты и боевиков ВСУ в приграничье Курской области.

Фото и видео: Минобороны России