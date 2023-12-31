Сергей Лебедев рассказал подробности об актах возмездия России, произошедших как реакция на обстрел Белгорода.

Удары по Харькову были нацелены на здания, в которых располагались украинские националисты из "Правого сектора*" и "Кракена"*. Об этом сообщил журналистам "РИА Новостей" координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев. Мужчина сослался на данные, полученные от пророссийского харьковского подполья. Он предоставил СМИ кадры пожара на одном из пораженных объектов местных националистов.

Ввиден пожар после попадания в здание, где, по данным нашей агентуры, находились националисты "Правого сектора*" и "Кракена". Также удар пришёлся по Институту метрологии, в котором работали и проводили встречи офицеры ВСУ и националисты. Сергей Лебедев, подпольщик

Эксперт пояснил, что местному подполью известно, что большую часть членов националистических подразделений расселили по хостелам и в жилых домах, находящимся вдоль улицы Рымарской, за театром Пушкина, на участке от улицы Гуданова до Политехнической. Сергей Лебедев знает о том, что руководство СБУ категорически запретило снимать поврежденные дома со стороны двора, так как на территорию запускались исключительно машины скорой помощи и военнослужащих.

Подполье назвало цели на Украине, пораженные ударами 29 декабря.

Напомним, что "Правый сектор" и "Кракен" запрещены на территории России, эти организации считаются неонацистскими, террористическими и экстремистскими.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости