Фигурант уголовного дела будет под домашним арестом до 23 апреля 2021 года.

Подозреваемого в избиении заключенного ИК-1 Ярославля поместили под домашний арест. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на пресс-службу Заволжского районного суда. Фигуранту расследования выбрана мера пресечения.

Ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 23 апреля 2021 года при условии предъявления обвинения в течение 10 суток с момента задержания. пресс-служба судебной инстанции

Напомним, что после публикации в "Новой газете" видеоматериалов, на которых видно избиение осужденного, следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий. Адвокат подсудимого Ирина Бирюкова в интервью агентству уточнила, что в настоящее время подозреваемый не отстранен от службы. Он также не признает, что совершил противоправные действия.

Фото и видео: Новая газета