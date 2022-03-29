Спортсмен будет под стражей до 27 мая.

Подозреваемый в изнасиловании боец ММА Максим Новосёлов арестован на два месяца. Спортсмен проведет под стражей как минимум до 27 мая. Об этом рассказал на заседании представитель судебной инстанции. Следствие подозревает, что фигурант расследования его предполагаемая жертва познакомились в мытищинском баре "Руки вверх". затем они вместе с компанией отправились в караоке, а оттуда девушек предложили отвезти домой. Однако по дороге автомобиль свернул в лесопарковую зону, где 100-килограммовый боец избил и попытался изнасиловать свою 18-летнюю спутницу по имени Анна Ч. Такими сведениями с правоохранительными органами поделилась подруга пострадавшей.

Изначально боец отказался от прохождения судебно-медицинской экспертизы. Он продолжал настаивать на том, что ему якобы что-то подмешали в алкоголь, поэтому он не помнит, как пострадавшая и её подруга оказались в его транспортном средстве. Позже мужчина согласился на проведение генетической экспертизы прямо в отделе полиции.

Напомним, что 18-летняя студентка обратилась в полицию 27 марта. По её словам, с 48-летним Новосёловым и его компанией она познакомилась в клубе. Когда девушке не понравилось, что спортсмен начал распускать руки, то студентка решила уехать домой на такси. Новосёлов и его друзья вызвались подвезти девушку и её подругу. Свою вину подозреваемый в представленных обвинениях отрицает.

Боец ММА Новоселов задержан по подозрению в изнасиловании в Москве.

Фото и видео: Telegram / Mash