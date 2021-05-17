Подоляк: на Украине говорят о приближении компромисса с Россией

По его словам, Москва и Киев рассматривают разные предложения. Все они касаются прекращения огня и вывода войск.

Москва и Киев движутся к компромиссу в переговорном процессе по Украине. Об этом в интервью газете "Коммерсантъ" сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, Москва постепенно меняет восприятие конфликта. Участник украинской делегации подчеркнул, что Киев имеет ряд предложений, которые защищают эти интересы. Они выводят Украину в "компенсаторные истории в правильном смысле". По словам Подоляка, Москва и Киев рассматривают разные предложения. Все они касаются прекращения огня и вывода войск.

Ранее мы сообщили, что украинские военные обстреляли больницу с пациентами в Волновахе. Есть погибшие.

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