Подмосковной полицией задержаны парень и девушка, оформившие банковские карты для нужд аферистов

Полиция нашла помощников мошенников, обманывавших пенсионеров.

Российские правоохранительные органы задержали молодых людей, оформивших банковские карты для нужд аферистов. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления МВД. Полиция пресекла мошеннические действия в отношении 68-летнего жителя города Королёв. Предполагаемой жертве позвонили мнимые сотрудники службы безопасности банка, которые под предлогом сохранности накоплений убедили пенсионера обналичить свои денежные сбережения, а также оформить два займа и перевести всю сумму на якобы безопасные счета. Таким образом потерпевший лишился свыше шести миллионов рублей.

Оперативники установили, что обманутый гражданин перевёл часть денег на счёт, принадлежащий 19-летней жительнице Красноярского края. Полицейские отправились в служебную командировку, в ходе которой опредилили, что девушка оформила банковскую карту по просьбе своего друга детства из Хакасии. Сейчас оба фигуранта расследования задержаны и находятся в Московской области. Юноша пояснил следователям, что нашёл работу через Интернет. В его должностные обязанности входил поиск людей, готовых оформлять и продавать банковские карты. В дальнейшем они использовались для вывода средств.

За каждую новую карту он получал по 10 тысяч рублей от неустановленных работодателей. пресс-служба МВД РФ по Подмосковью

По факту произошедшего ведется уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Девушка остается под запретом определённых действий, а юноша - отправлен под стражу.

В Кабардино-Балкарии полицейские изъяли у местного жителя контрафактные сигареты почти на 1,5 млн рублей.

Фото и видео: МВД медиа