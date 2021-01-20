Подмосковье стимулирует развитие промышленности в формате Light industrial. Петербург в "отстающих"

Губернатор Московской области анонсировал льготную ипотеку для малых промышленников, желающих открыть свой бизнес в формате Light industrial из-за востребованности этого бизнеса. В это же время в Петербурге таких заявлений не делают – в городе попросту нет подобного формата.

Подмосковье станет экспериментальной площадкой для так называемой промышленной ипотеки. Губернатор региона Андрей Воробьев сделал подобное заявление после того, как изучил опыт работы кластеров, работающих по принципу Light industrial. Это современный формат промышленных помещений, который очень просто перепрофилируется в зависимости от потребностей бизнесмена хоть под офисное помещение, хоть под производственное. При этом кластеры со складскими помещениями этого формата могут предложить различные площади – от ста квадратных метров до нескольких тысяч.

В Московской области такие технопарки уже существуют и работают – в Жуковском, Солнечногорске и Подольске. Кроме этого, в регионе прямо сейчас ведется строительство еще нескольких кластеров Light industrial. О стимулировании бизнеса работающего в подобном формате 27 мая говорил и председатель правительства России Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки в Орехово-Зуево. По словам Андрея Воробьева, промышленная ипотека для малых и средних предпринимателей в регионе будет выдаваться не более, чем под 5% годовых. После проведения эксперимента планируется подобный опыт внедрять по всей России.

Чем подобный формат привлекает и властьимущих и самих предпринимателей? Все дело в том, что в свете санкционной политики ряда западных стран, в России мало-помалу начался появляться дефицит отдельных товаров. От гвоздей и метизов до, например, бахил и вешалок. Производство подробной, казалось бы, "мелочевки" поможет отечественным производителям быстро занять внезапно возникшую нишу, арендодателям позволит заполнить пустующие помещения, а государство за счет и тех и других сможет, соответственно, пополнять казну.

Видимо первыми эти тенденции почувствовали именно в центральных регионах. Ведь помимо Подмосковья, складские помещения подобного формата уже функционируют в столице – в рамках проекта "Технопарк Pererva". Формат очень востребован у малых промышленников в том числе из-за продуманной логистики – предприятия формально находятся на окраине Москвы, однако с высокой транспортной доступностью – вплоть до того, что в непосредственной близости располагаются две станции метро.

Во втором по величине городе в стране, Петербурге, все в порядке с малыми промышленниками и все плохо с площадками. Фактически, помещения существуют, но на практике они разбросаны по городу, абсолютно разных площадей и зачастую не соответствуют требованиям того или иного предпринимателя. Единого кластера нет. И специалисты объясняют это относительной дороговизной подобных проектов. Дело в том, что помещения бывших заводов не привлекают из-за неудобных помещений и низких потолков, а строить новый кластер в черте города с хорошей транспортной доступностью будет нецелесообразно из-за высокой стоимости земли и, соответственно, высокой цены аренды одного квадратного метра будущего промышленного помещения.

Выход у петербуржцев один – закладывать подобные площадки где-то неподалеку от города, однако в таком случае могут возникнуть проблемы с логистикой. Лишь одна петербургская компания на данный момент нашла так называемую "золотую середину" в этой дилемме – это компания "Мегалайн", которая еще в 2021 году анонсировала рекультивацию бывшей промзоны "Горская" в поселке Лисий Нос Петербурга. Фактически площадка имеет хорошую транспортную доступность, она находится в пределах КАД, кроме того, имеет выход к Финскому заливу. Самое главное, что промзона располагается на площади свыше 100 Га – то есть здесь в границах города уже сейчас можно организовать довольно большой кластер, куда поместятся и производители условных болтов и гвоздей и специалисты в IT. По предварительным прикидкам инвестора, в будущем кластер в формате Light industrial сможет обеспечить работой не менее 17 000 петербуржцев.

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