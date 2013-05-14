Подъезд жилого дома затопило из-за трещин в стене на Итальянской улице

На кадрах видеозаписи можно наблюдать, что вода поступает из нескольких мест на первом этаже.

В субботу, 6 ноября, в доме №37 на Итальянской улице жители пожаловались на воду в подъезде, которая лилась из трещин на стене. Об этом они сообщили в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети "Вконтакте".

На кадрах видеозаписи можно наблюдать, что вода поступает из нескольких мест на первом этаже. В диспетчерской службе "Жилкомсервиса № 1 Центрального района", которая занимается обслуживанием этого дома, причины потопа называть не стали. По их словам, сейчас "всё нормально и ничего страшного не случилось", передает "Деловой Петербург".

Известно, что аварию на данный момент устранили, на месте происшествия сейчас работает мастер.

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