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Под Выборгом петербуржцы заметили плавающего лося

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Судьба животного неизвестна.

Под Выборгом петербуржцы заметили плавающего лося. Об этом в понедельник, 28 июня, очевидцы рассказали в социальных сетях. 

Можно предположить, что животному попросту стало жарко. Напомним, специалисты Росприроднадзора ранее рассказали, что лоси из-за жаркой погоды выходят на дорогу. Животные выходят из леса, поскольку спасаются от насекомых, которые их кусают.

Ранее Piter.tv писал, что появление лося у дороги на поселок Металлострой напугало водителя.

Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

Теги: выборг, лось
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг, Лента новостей,

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