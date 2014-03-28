Судьба животного неизвестна.

Под Выборгом петербуржцы заметили плавающего лося. Об этом в понедельник, 28 июня, очевидцы рассказали в социальных сетях.

Можно предположить, что животному попросту стало жарко. Напомним, специалисты Росприроднадзора ранее рассказали, что лоси из-за жаркой погоды выходят на дорогу. Животные выходят из леса, поскольку спасаются от насекомых, которые их кусают.

Ранее Piter.tv писал, что появление лося у дороги на поселок Металлострой напугало водителя.

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