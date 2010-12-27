Под Тверью из окна на 8 этаже выпал 6-летний мальчик

Ребенок тяжело травмирован, но жив. Появились подробности трагедии.

В Удомле Тверской области 6-летний мальчик выпал из окна.

ЧП произошло накануне, 21 августа, на проспекте Курчатова. 6-летний мальчик выпал из окна 8 этажа. Ребенок выжил, но получил серьезные травмы. У него диагностированы переломы и ушиб головного мозга. Пострадавшего мальчика экстренно на вертолете перевезли в больницу Твери.

По факту травмирования ребенка и падения с высоты следственными органами проводится проверка. В ходе следственных действий установлено, что мальчик находился дома вместе со своими двумя несовершеннолетними братьями. Мать детей дома отсутствовала. Также удалось установить, что пострадавший мальчик облокотился на москитную сетку, которая позднее была найдена в ветках деревьев под окнами.

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