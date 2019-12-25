Под Петербургом поймали водителя BMW, который выбросил в окно марихуану

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Под Петербургом поймали водителя BMW, который пытался выбросить в окно автомобиля наркотики. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по городу и Ленобласти.

На 2-м км автодороги Петербург-Свердлова-Всеволожск инспекторы остановили BMW, за рулём которого был 47-летний мужчина. Водитель запаниковал и выкинул в окно пакет с неизвестным веществом.

Экспертиза показала, что это было 297 граммов марихуаны. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мужчина хотел дать взятку сотруднику ФСБ, чтобы без проблем распространять наркотики в Ленобласти.

Фото: Piter.tv