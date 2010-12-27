На Ленинградском шоссе бродячие собаки погрызли останки братьев-пенсоинеров

В Ленобласти погибшие пожилые люди стали едой для бездомных животных.

В Ленинградском области Бокситогорского района в городе Пикалево правоохранительные органы обнаружили останки двух пожилых мужчин. Выяснилось, что погибшие приходились друг другу родными братьями.

Человеческие тела найдены в Бокситогорском районе 27 февраля на Ленинградском шоссе в жилом доме под номером 110. Известно, что бывшие владельцы четырехкомнатного здания приехали из Кишинева. Эксперты установили личности жертв. Им было 64 и 68 лет.

Останки были изгрызаны крысами и дикими животными. Один труп лежал в ванной, а второй располагался на кровати. Входная дверь в помещение оказалась открыта. Именно так в коттедж получили доступ полицейские, а до этого - бродячие псы.

В комнатах оперативники увидели горы бытовых отходов и мусора. Соседи утверждают, что оба погибших часто злоупотребляли выпивкой. В настоящее время мертвецов направили в морг для установления точной причины летального исхода.

