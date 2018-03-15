Под Курском в ДТП с микроавтобусом и легковушкой погибли 4 человека

В сети появились фотографии с места жуткой аварии под Курском, в которой погибли 4 человека, еще два человека находятся в больницу.

Жуткая смертельная авария произошла накануне вечером, 14 марта, в Золотухинском районе Курской области.

Приблизительно в 21 час на трассе Курск - Поныри произошло лобовое столкновение "Лады Приоры" и пассажирской "Газели". По предварительным данным, водитель "Лады" не справился с управлением и вылетел на встречку, где двигался пассажирский микроавтобус. От мощного удара легковушку сильно деформировало, а у "Газели" разбило переднюю часть, со стороны водителя.

Три пассажира легковушки погибли на месте аварии. Водитель "Приоры" скончался позднее в больнице. Еще один пассажир отечественного легкового автомобиля с тяжелыми травмами находится в больнице. Серьезные травмы получил и водитель "Газели".

Фото: ВК, АВТОКАДР_46 ДТП | Аварии | Курска и области