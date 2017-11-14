Под Кемерово "БМВ" сбил бабушку и 4х детей, одна из девочек погибла

В социальных сетях появились фото с места трагедии и подробности аварии в городе Березовском Кемеровской области.

Сегодня утром, 14 ноября, в Березовском произошла жуткая трагедия: автомобиль "БМВ" наехал на группу пешеходов.

Четверо детей в сопровождении пожилой бабушки шли по дороге в школу. Две девочки являются внуками женщины, еще двое детей соседские. Школьникам приходится ходить на занятия по проезжей части, так как нет школьных автобусов, а дороги должным образом не чистятся в зимнее время. "БМВ" ехал на летней резине и наехал на группу пешеходов около половины 8го утра на улице Калинина.

От полученных травм на месте аварии скончалась 7-летняя девочка. Ее 68-летняя бабушка получила множественные переломы. Остальные трое детей получили множественные травмы и переломы. Все четверо были госпитализированы в больницу.

ГИБДД выясняет все причины и обстоятельства ДТП. В отношении водителя возбуждено уголовное дело.

Видео: Piter.TV

Фото: ВК, Регион-42 Кемерово (Вадим Шенцев)