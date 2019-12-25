Под Гатчиной построят технопарк по переработке мусора из Петербурга

Местные жители оказались против постройки полигона на данной территории.

В понедельник, 5 октября, стало известно о том, что в Ленобласти появится технопарк по переработке мусора из Петербурга. Об этом сообщает РБК.

Планируется, что это предприятие сможет перерабатывать 1,1 млн тонн отходов в год, из них 1 млн тонн — твердые коммунальные отходы, 100 тыс. тонн — крупногабаритные и строительные. В этот технопарк будут свозить до 40% всего мусора из Петербурга и Ленобласти.

По данным экспертов, соответствующий технопарк обойдется в 5 млрд рублей. Реализует этот проект "Селект Энерджи".

Стоит отметить, что местные жители оказались против постройки полигона на данной территории.

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Фото:pixabay