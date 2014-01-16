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Под Челябинском нашли труп двухлетнего мальчика
Сегодня, 17:15
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phil_k

Под Челябинском нашли труп двухлетнего мальчика

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На его теле обнаружены ожоги и синяки.

В поселке Западный Челябинской области был обнаружен труп двухлетнего мальчика с множественными ожогами и гематомами. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на региональное следственное управление СК РФ.

По данным ведомства, труп малыша был найден в квартире одного из домов населенного пункта. Сообщается, что мальчик рос и воспитывался в неблагополучной семье. Его мать была лишена родительских прав на старшего ребенка.

В настоящее время следователи выясняют обстоятельства смерти, а также факты получения ребенком ожогов и синяков. Также будет дана уголовно-правовая оценка действиям работников социальных служб и органов опеки.

Уголовное дело возбудили по статье "убийство малолетнего" (пункт "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Расследование взято на контроль руководителем следственного управления СК по региону.

Ранее обгоревшее тело найдено на месте пожара в Ленобласти.

Фото: pixabay.com
 

Теги: следственный комитет, убийство, убийство ребенка, челябинск
Категории: Криминальные происшествия, Происшествия, Новости России, Лента новостей,

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