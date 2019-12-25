Почти в два раза может снизиться стоимость коммерческой аренды в Петербурге

К сентябрю собственники предложат ставки на 20-40% ниже, чем текущие.

В Северной столице могут упасть цены на аренду недвижимости для коммерческих целей. Аналитики предположили, что снижение ставок произойдет осенью. По мнению экспертов, компании самостоятельно добьются выгодных для них условий аренды. Бизнесмены попросят собственников снизить цены, а те пойдут на уступки. Уже к сентябрю цены упадут на 20-40%, заявил специалист Rusland SP Ratail. Об этом сообщили в РБК.

Аналитики напомнили, что похожая ситуация была в период пандемии. Тогда владельцы помещений сделали скидки арендаторам и продлили арендные каникулы.

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