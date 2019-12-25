Почти половина россиян готова переехать в другой регион ради лучшей жизни

До сих пор главный мотиватор переезда — поиск лучшей работы.

Почти половина россиян (40%) готова переехать в другой регион ради лучшей жизни — из-за работы или учёбы. Об этом говорит опрос специалистов Высшей школы экономики, о котором пишет "360". В нём принимали участие граждане в возрасте от 15 до 72 лет.

Четыре года в аналогичном опросе только 28% граждан заявили, что готовы сменить место жительства и переехать в другой населённый пункт ради улучшения жизненных условий. В 2016 году 43% заявляли, что довольны качеством своей жизни. В 2020 количество респондентов с таким мнением сократилось до 21%.

За последнее время выросло число факторов, которые подталкивают россиян к переезду. цитата из исследования ВШЭ

Отмечается, что до сих пор главный мотиватор переезда — поиск лучшей работы. Самым популярным городом среди людей, желающих найти новую работу, остаётся Москва. Более 60% респондентов считают, что там проще найти достойную работу, чем в других регионах. В том, что в столице можно получить хорошее образование, уверен 71% опрошенных.

Около 87% считают, что получить качественное образование на малой родине невозможно.

Восемь процентов респондентов отметили, что хотят переехать в более безопасное место, чтобы чувствовать себя более защищёнными.

Ранее мы писали, что ФНС ждет роста поступления НДФЛ на 5-6% по итогам года.

Фото: pixabay.com